Строение земли составить 10 тест пж помогите

География
Строение земли составить 10 тест пж помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Литосфера – это... А)ядро + мантия + земная кора Б)мантия + океаническая земная кора В)верхние слои мантии + нижние слои земной коры Г)верхние слои мантии + земная кора 2) Земля-это ............ от Солнца планета А) Первая Б) Вторая В) Третья Г) Четвертая 3) Верхняя часть мантии вместе с земной корой образует  А) Стратосферу Б) Литосферу В) Гидросферу Г) Мезосферу 4) Есть два основных разновидностей климата – А) Теплый Б) Морской В) Холодный и Морской Г) Морской и континентальный 5)Ледяная оболочка планеты называется А) Криосферой Б) Биосферой В) Ионосферой Г) Гидросферой 6)Воздушная оболочка Земли А) Литосфера Б) Атмосфера В) Стратосфера Г) Мезосфера 7) Основные составляющие атмосферы  А) метан, бутан Б) магний,калий В) кислород и озон Г) азот и кислород 8) Основную часть гидросферы составляет А) реки и озера Б) Мировой океан В) Ледники Г) Лужи и роса 9) Самая длинная река мира А) Амазонка Б) Нил В) Миссисипи Г) Волга
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