Прочитай мена существительные образуй от них однокоренные имена прилагательные ??азного рода напиши и Выдели окончания Сделай вывод Книга-.., урок-..., бумага-..., чистота-..., дело-..., прилежность-..,работа-..,класс-..,учени...

Русский язык

Прочитай мена существительные образуй от них однокоренные имена прилагательные ??азного рода напиши и Выдели окончания Сделай вывод Книга-.., урок-..., бумага-..., чистота-..., дело-..., прилежность-..,работа-..,класс-..,учение-..,ум-..,

Автор: Гость