Прочитай мена существительные образуй от них однокоренные имена прилагательные ??азного рода напиши и Выдели окончания Сделай вывод Книга-.., урок-..., бумага-..., чистота-..., дело-..., прилежность-..,работа-..,класс-..,учени...

Русский язык
Прочитай мена существительные образуй от них однокоренные имена прилагательные ??азного рода напиши и Выдели окончания Сделай вывод Книга-.., урок-..., бумага-..., чистота-..., дело-..., прилежность-..,работа-..,класс-..,учение-..,ум-..,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
книжный,внеурочный,бумажный,чистый,деловой,прилежный,рабочий,классный,ученый,умный. Вывод:многие существительные можно преобразовать в прилагательные.
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