Вечером по морю пронеслась небольшая яхта подчеркните главные члены предложения

Русский язык
Вечером по морю пронеслась небольшая яхта подчеркните главные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яхту подчеркни одной чертой (подлежащее) , пронеслась двумя чертами (сказуемое)
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