Помогити срочно номер 366 помогите срочно, срочно..

Математика
Помогити срочно номер 366 помогите срочно, срочно..
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