В книжном шкафу на трёх полках стояли 103 книги . После того, как с одной полки на другую переставили 4 книги, а с третьей убрали 7 книг, книг на полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке в начале?

Математика

В книжном шкафу на трёх полках стояли 103 книги . После того, как с одной полки на другую переставили 4 книги, а с третьей убрали 7 книг, книг на полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке в начале?

Автор: Гость