В книжном шкафу на трёх полках стояли 103 книги . После того, как с одной полки на другую переставили 4 книги, а с третьей убрали 7 книг, книг на полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке в начале?

Математика
В книжном шкафу на трёх полках стояли 103 книги . После того, как с одной полки на другую переставили 4 книги, а с третьей убрали 7 книг, книг на полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке в начале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 полке было 36 книг, на 2- 28, а на 3- 39. 36+28+39=103. 36-4=32 28+4=32 39-7=32.
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