Вкажіть які тварини живуть у норах а) скопа б) байбак в) заєць-біляк г) кролик д) берегова ластівка
Биология
Вкажіть які тварини живуть у норах а) скопа б) байбак в) заєць-біляк г) кролик д) берегова ластівка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Байбак заєць-білий кролик ласточки-нет скопа-сомневаюсь. Они же прицы.
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