Вкажіть які тварини живуть у норах а) скопа б) байбак в) заєць-біляк г) кролик д) берегова ластівка

Биология

Вкажіть які тварини живуть у норах а) скопа б) байбак в) заєць-біляк г) кролик д) берегова ластівка

Автор: Гость