Произведения Крылова плиз

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Алкид (Басни)Апеллес и Осленок (Басни)БасниБедный Богач (Басни)Безбожники (Басни)Белка («В деревне, в праздник, под окном...») (Басни)Белка («У Льва служила Белка...») (Басни)Богач и Поэт (Басни)Бочка (Басни)Бритвы (Басни)Булат (Басни)Булыжник и Алмаз (Басни)Бумажный Змей (Басни)«Был у крестьянина Осел...» (Осел) (Басни)«В деревне, в праздник, под окном...» (Белка) (Басни)Василек (Басни)Вельможа (Басни)Вельможа и Философ (Басни)Водолазы (Басни)Водопад и Ручей (Басни)Волк и Волченок (Басни)Волк и Журавль (Басни)Волк и Кот (Басни)Волк и Кукушка (Басни)Волк и Лисица (Басни)Волк и Мышонок (Басни)Волк и Пастухи (Басни)Волк и Ягненок (Басни)Волк на псарне (Басни)Волки и Овцы (Басни)Ворона (Басни)Ворона и Курица (Басни)Ворона и Лисица (Басни)Вороненок (Басни)Воспитание Льва (Басни)Голик (Басни)Госпожа и две Служанки (Басни)Гребень (Басни)Гуси (Басни)Два Голубя (Басни)Два Мальчика (Басни)Два Мужика (Басни)Две Бочки (Басни)Две Собаки (Басни)Демьянова уха (Басни)Дерево (Басни)Дикие Козы (Басни)Добрая Лисица (Басни)Дуб и Трость (Басни)Заяц на ловле (Басни)Зеркало и Обезьяна (Басни)Змея (Басни)Змея и Овца (Басни)«Змея к Крестьянину пришла проситься в дом...» (Крестьянин и Змея) (Басни)«К Крестьянину вползла Змея...» (Крестьянин и Змея) (Басни)Камень и Червяк (Басни)Квартет (Басни)Клеветник и Змея (Басни)«Когда вселенную Юпитер населял...» (Осел) (Басни)«Когда почтен быть хочешь у людей...» (Крестьянин и Змея) (Басни)Колос (Басни)Комар и Пастух (Басни)Конь и Всадник (Басни)Кот и Повар (Басни)Котел и Горшок (Басни)Котенок и Скворец (Басни)Кошка и Соловей (Басни)Крестьяне и Река (Басни)Крестьянин в беде (Басни)Крестьянин и Змея («Змея к Крестьянину пришла проситься в дом...») (Басни)Крестьянин и Змея («К Крестьянину вползла Змея...») (Басни)Крестьянин и Змея («Когда почтен быть хочешь у людей...») (Басни)Крестьянин и Лисица («Лиса Крестьянину однажды говорила...») (Басни)Крестьянин и Лисица («„Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть...») (Басни)Крестьянин и Лошадь (Басни)Крестьянин и Овца (Басни)Крестьянин и Работник (Басни)Крестьянин и Разбойник (Басни)Крестьянин и Смерть (Басни)Крестьянин и Собака (Басни)Крестьянин и Топор (Басни)Кукушка и Горлинка (Басни)Кукушка и Орел (Басни)Кукушка и Петух (Басни)Купец (Басни)Лань и Дервиш (Басни)Ларчик (Басни)Лебедь, Щука и Рак (Басни)Лев (Басни)Лев, Серна и Лиса (Басни)Лев и Барс (Басни)Лев и Волк (Басни)Лев и Комар (Басни)Лев и Лисица (Басни)Лев и Мышь (Басни)Лев на ловле (Басни)Лев состаревшийся (Басни)Лещи (Басни)Лжец (Басни)Лиса (Басни)«Лиса Крестьянину однажды говорила...» (Крестьянин и Лисица) (Басни)Лиса-Строитель (Басни)Лисица и Виноград (Басни)Лисица и Осел (Басни)Лисица и Сурок (Басни)Листы и Корни (Басни)Любопытный (Басни)Лягушка и Вол (Басни)Лягушка и Юпитер (Басни)Лягушки, просящие Царя (Басни)Мальчик и Змея (Басни)Мальчик и Червяк (Басни)Мартышка и Очки (Басни)Медведь в сетях (Басни)Медведь у Пчел (Басни)Мельник (Басни)Механик (Басни)Мешок (Басни)Мирон (Басни)Мирская сходка (Басни)Мор Зверей (Басни)Мот и Ласточка (Басни)Музыканты (Басни)Муравей (Басни)Муха и Дорожные (Басни)Муха и Пчела (Басни)Мыши (Басни)Мышь и Крыса (Басни)Напраслина (Басни)Обезьяна (Басни)Обезьяны (Басни)Обоз (Басни)Овцы и Собаки (Басни)Огородник и Философ (Басни)Оракул (Басни)Орел и Крот (Басни)Орел и Куры (Басни)Орел и Паук (Басни)Орел и Пчела (Басни)Осел («Был у крестьянина Осел...») (Басни)Осел («Когда вселенную Юпитер населял...») (Басни)Осел и Мужик (Басни)Осел и Соловей (Басни)Откупщик и Сапожник (Басни)Охотник (Басни)Парнас (Басни)Пастух (Басни)Пастух и Море (Басни)Паук и Пчела (Басни)Пестрые Овцы (Басни)Петух и Жемчужное Зерно (Басни)Пловец и Море (Басни)Плотичка (Басни)Подагра и Паук (Басни)Пожар и Алмаз (Басни)Похороны (Басни)Прихожанин (Басни)Проxожие и Собаки (Басни)Пруд и Река (Басни)Пустынник и Медведь (Басни)Пушки и Паруса (Басни)Пчела и Мухи (Басни)Разбойник и Извозчик (Басни)Разборчивая Невеста (Басни)Раздел (Басни)Роща и Огонь (Басни)Ручей (Басни)Рыбья пляска (Басни)Рыцарь (Басни)Свинья (Басни)Свинья под Дубом (Басни)Синица (Басни)«„Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть...» (Крестьянин и Лисица) (Басни)Скворец (Басни)Скупой (Басни)Скупой и Курица (Басни)Слон в случае (Басни)Слон и Моська (Басни)Слон на воеводстве (Басни)Собака (Басни)Собака, Человек, Кошка и Сокол (Басни)Собака и Лошадь (Басни)Собачья дружба (Басни)Совет Мышей (Басни)Сокол и Червяк (Басни)Соловьи (Басни)Сочинитель и Разбойник (Басни)Старик и трое Молодых (Басни)Стрекоза и Муравей (Басни)Тень и Человек (Басни)Три Мужика (Басни)Тришкин кафтан (Басни)Троеженец (Басни)Трудолюбивый Медведь (Басни)Туча (Басни)«У Льва служила Белка...» (Белка) (Басни)Филин и Осел (Басни)Фортуна в гостях (Басни)Фортуна и Нищий (Басни)Хмель (Басни)Хозяин и Мыши (Басни)Цветы (Басни)Червонец (Басни)Чиж и Голубь (Басни)Чиж и Еж (Басни)Щука (Басни)Щука и Кот (Басни)Ягненок (Басни)