В уравнение найти x- а равно a+b×x=c здесь=13+а=30, а-9=b и 1000÷b=c please

Математика

В уравнение найти x- а равно a+b×x=c здесь=13+а=30, а-9=b и 1000÷b=c please

Автор: Гость