В уравнение найти x- а равно a+b×x=c здесь=13+а=30, а-9=b и 1000÷b=c please
Математика
В уравнение найти x- а равно a+b×x=c здесь=13+а=30, а-9=b и 1000÷b=c please
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=17, b=8,c=25. ответ дробная
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