Словообразование,морфология,синтаксис-это.. Подлежащее,сказуемое,определение,до??олнение,обстоятельство-это... Гласные и согласные--это..одним словам!!
Русский язык
Словообразование,морфология,синтаксис-это.. Подлежащее,сказуемое,определение,до??олнение,обстоятельство-это... Гласные и согласные--это..одним словам!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словообразование, морфология, синтаксис - Это разделы грамматики. Подлежащее,сказуемое,определение,дополнение,обстоятельство-Это члены предложения. Гласные и согласные--Это буквы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
Мне. нужна. перевести. эти. предложения. Theyre. jumping. Were. cooking. Shes. singing. Youre. swimming. Its. flying. shes. singing. Im. washing. m...
Қазақ тiлi