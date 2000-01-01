Септеу слово болу, айту
Қазақ тiлi
Септеу слово болу, айту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с болу айту И с болунын айтунын Б с болуга айтуга Т с болуны Айтуны Ж с болуны айтуны Ш с болунан айтунан К с болумен айтумен
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