Надо узнать, какое понадобится время для передачи 2-х фотографий формата 1000x2000 pix. У первой фотографии использовано 8 цветов, а во второй применена 8 битная цветовая схема. Скорость 128 кб/сек.

Информатика

Надо узнать, какое понадобится время для передачи 2-х фотографий формата 1000x2000 pix. У первой фотографии использовано 8 цветов, а во второй применена 8 битная цветовая схема. Скорость 128 кб/сек.

Автор: Гость