Надо узнать, какое понадобится время для передачи 2-х фотографий формата 1000x2000 pix. У первой фотографии использовано 8 цветов, а во второй применена 8 битная цветовая схема. Скорость 128 кб/сек.
Информатика
Надо узнать, какое понадобится время для передачи 2-х фотографий формата 1000x2000 pix. У первой фотографии использовано 8 цветов, а во второй применена 8 битная цветовая схема. Скорость 128 кб/сек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000*2000 = 2000000 пикселей всего в фотографии 2) 8 цветов = 3 бит весит один цвет в первой фотографии 3) 8 бит весит один цвет во второй фотографии 4)3*2000000 = 6000000 бит = 750 000 байт = 732 Кбайт - вес первой фотографии 732/128 = приблизительно 6 секунд 5)8*2000000 = 16000000 бит = 2000000 байт = 1953 Кбайт 1953/128 = приблизительно 15 секунд
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