Какие жанры появились в русской литературы 17 века
История
Какие жанры появились в русской литературы 17 века
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Гость:
1) приключенческие романы, театральные пьесы, фольклорные произведения, пародии и сатиры или 2)класицизм
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