Найти подлежащее, в конце каждого предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.

Русский язык
Найти подлежащее, в конце каждого предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Весна  2)Я 3)Все 4)Завтра 5)Гав гав 6)Двое 7)Новенькая 8)не видящий, видящий 9)нет подлежащего. 10)Совесть с правдой  11)пять человек 12)глазки 13)А И Б 14)Иван васильевич
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