Найти подлежащее, в конце каждого предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
Русский язык
Найти подлежащее, в конце каждого предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Весна 2)Я 3)Все 4)Завтра 5)Гав гав 6)Двое 7)Новенькая 8)не видящий, видящий 9)нет подлежащего. 10)Совесть с правдой 11)пять человек 12)глазки 13)А И Б 14)Иван васильевич
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Задача на Pascal Требуется определить, бьет ли конь, стоящий на клетке с указанными ??оординатами (номер строки и номер столбца), фигуру, стоящую...
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ! Мой лучшая подруга Настя. Она очень красивая , высокая , у нее есть милые веснушки на лице, карие глаза, короткие волосы. Мы подружил...