Помогите решить рациональные уравнения 3 вариант

Алгебра
Помогите решить рациональные уравнения 3 вариант
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