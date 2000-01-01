Велосипедист и мотоциклист едут навстречу друг другу.Скорость мотоциклиста 40 км/??,а велосипедиста-12км/ч.Через какое время они встретятся,если сейчас между ними 52км?156км?

Математика

Велосипедист и мотоциклист едут навстречу друг другу.Скорость мотоциклиста 40 км/??,а велосипедиста-12км/ч.Через какое время они встретятся,если сейчас между ними 52км?156км?

Автор: Гость