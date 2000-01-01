Велосипедист и мотоциклист едут навстречу друг другу.Скорость мотоциклиста 40 км/??,а велосипедиста-12км/ч.Через какое время они встретятся,если сейчас между ними 52км?156км?
Математика
Велосипедист и мотоциклист едут навстречу друг другу.Скорость мотоциклиста 40 км/??,а велосипедиста-12км/ч.Через какое время они встретятся,если сейчас между ними 52км?156км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч и3ч 40+12=52 52*3=156
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