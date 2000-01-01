Пожалуйста, помогите решить в виде уравнения (a-4)*(a-5)=0
Математика
Пожалуйста, помогите решить в виде уравнения (a-4)*(a-5)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смари нужно чтобы получился ноль допустим а=5 (5-4)*(5-5)=0 1*0=0
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