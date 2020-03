Мне. нужна. перевести. эти. предложения. Theyre. jumping. Were. cooking. Shes. singing. Youre. swimming. Its. flying. shes. singing. Im. washing. my. face.

Английский язык

