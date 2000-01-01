Мне. нужна. перевести. эти. предложения. Theyre. jumping. Were. cooking. Shes. singing. Youre. swimming. Its. flying. shes. singing. Im. washing. my. face.

Английский язык
Мне. нужна. перевести. эти. предложения. Theyre. jumping. Were. cooking. Shes. singing. Youre. swimming. Its. flying. shes. singing. Im. washing. my. face.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они прыгают.Готовили. Она поёт. Ты плаваешь. Оно летает. Она поет. Я моюсь. Мое лицо
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