Описание Алдара Косе
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Описание Алдара Косе
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Существует множество популярных сказок и анекдотов об Алдар-Косе[1]. Сын бедняка, находчивый и хитрый Алдар-Косе защищает бедных и, с помощью ума и ловкости, обманывает и наказывает жадных богачей, лентяев, глупцов и даже чертей. Ассоциируется с казахским Робином Гудом [2], но его оружие не лук и стрелы, а ум и слово. Фигурирует также в фольклоре киргизов, туркмен, узбеков и татар.Аналогичные персонажи у других народов: Джоха — у арабов, Пулу-Пуги — у армян, Ходжа Насреддин — у некоторых восточных народов (в том числе казахов), Омирбек — у каракалпаков, также встречается в эпосе казахов (особенно южных) ввиду родства языков и культур, Ахмет-акай — у крымских татар, Хитрый Будамшу - у бурят, Мушфике — у таджиков, Саляй Чаккан и Молла Зайдин — у уйгуров, Кемине — у туркмен, Тиль Уленшпигель — у фламандцев и немцев, Хитрый Пётр — у южных славян, Гершеле Острополер (Хершеле из Острополя) — у евреев-ашкеназов, Пэкалэ — у румын.Имя[править | править вики-текст]
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