История микроскопа,кто создал и где.
Биология
История микроскопа,кто создал и где.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый микроскоп был создан лишь в 1595 году Захариусом Йансеном. Изобретение заключалось в том, что Захариус Йансен смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубки, тем самым, заложив основы для создания сложных микроскопов. Фокусировка на исследуемом объекте достигалось за счет выдвижного тубуса. Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был настоящий прорыв в области микроскопии! Каждый свой следующий микроскоп он значительно совершенствовал.
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