Укажите лингвистическое название: пила- пила чай, мой блокнот- мой окно?т
Русский язык
Укажите лингвистическое название: пила- пила чай, мой блокнот- мой окно?т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пила - (что делала?) - глагол, ж.р., прош.в. (напр., пила чай) Пила (что?) - сущ., ж.р., ед.ч., им.п. (напр, пила для распиливания бревен).
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