Всего-700кг 1д-?кг-40% 2д-?кг-58%остаток 3д-?кг

Математика
Всего-700кг 1д-?кг-40% 2д-?кг-58%остаток 3д-?кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700:100=7(кг)1 % 2)7*40=280(кг) в 1 день 3)700-280=420(кг) остаток 4)420:100 =4,2(кг)1% остатка 5) 4,2*58=   243,6(кг) день 6)243,6+420=663,6(кг) за 2 дня 7) 700-663,6=36,4(кг) 3 день Ответ: 36,4 кг  день
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