Помощь! Пожалуйста)))

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Английский язык
Translate into English: 1. Oliver came shyly up to him. "Sir, I've written a poem." "Good," said the headmaster. "May I see it?" 2. "Come on, lad...
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