Поможете с двумя заданиями?

Алгебра
Поможете с двумя заданиями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 ответ: у=2х+2 задание 2 а) ось абсцисс (3;0) б) ось ординат (0;6)
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