Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение (6x^2-5x+9)-(3x^2+x-7)
Алгебра
Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение (6x^2-5x+9)-(3x^2+x-7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=6x^2-5x+9-3x^2-x+7=3x^2-6x+16; Ответ: 3x^2-6x+16
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