Попробуйте составить словообразовательное гнездо от исходного слова зима.
Русский язык
Попробуйте составить словообразовательное гнездо от исходного слова зима.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима-зимний-перезимовать
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