He is sad какое время?

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He is sad какое время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He is sad, what time. какое время-what time.  He is sad-Ему грустно.
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