Актуален ли следующий призыв Ярослава Мудрого в наши дни:"Если будет в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнет сами и погубете землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудом своим великим" Ответ обоснуйте. П...

История

Актуален ли следующий призыв Ярослава Мудрого в наши дни:"Если будет в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнет сами и погубете землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудом своим великим" Ответ обоснуйте. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!Через несколько часов в школу(( ПРОШУ!!!!

Автор: Гость