Актуален ли следующий призыв Ярослава Мудрого в наши дни:"Если будет в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнет сами и погубете землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудом своим великим" Ответ обоснуйте. П...
История
Актуален ли следующий призыв Ярослава Мудрого в наши дни:"Если будет в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнет сами и погубете землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудом своим великим" Ответ обоснуйте. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!Через несколько часов в школу(( ПРОШУ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что если мы будем жить в ссорах то произойдёт хаос в Мире и тогда все погибнут и сами и другие.
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