Complete the sentences with the comparative form the adjectives in brackets 1 which

Английский язык
Complete the sentences with the comparative form the adjectives in brackets 1 which
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Завершити речення в порівняльній формі прикметників,які в дужці 1
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