Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. Каждый мальчик по 3 руб. По всем 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков
Математика
Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. Каждый мальчик по 3 руб. По всем 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочек - х мальчиков (30-х) 5х - соберут девочки 3(30-х) - соберут девочки 5х+3(30-х)=122 5х+90-3х=122 2х=122-90 2х=32 х=32/2=16 девочек 30-х=30-16=14 мальчиков Проверка 16*5+14*3=80+42=122 вопрос почему девочки собирают по 5 а мальчики по 3? несправедливо
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