Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. Каждый мальчик по 3 руб. По всем 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков

Математика

Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. Каждый мальчик по 3 руб. По всем 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков

Автор: Гость