Лала потратила на уборку квартиры 11/20 часа , это на 2/15 часа больше , чем на мытье посуды. Сколько всего времени потратила Лала на уборку и мытье посуды ? пожалуйста с обиснением

Математика

Лала потратила на уборку квартиры 11/20 часа , это на 2/15 часа больше , чем на мытье посуды. Сколько всего времени потратила Лала на уборку и мытье посуды ? пожалуйста с обиснением

Автор: Гость