Лала потратила на уборку квартиры 11/20 часа , это на 2/15 часа больше , чем на мытье посуды. Сколько всего времени потратила Лала на уборку и мытье посуды ? пожалуйста с обиснением
Математика
Лала потратила на уборку квартиры 11/20 часа , это на 2/15 часа больше , чем на мытье посуды. Сколько всего времени потратила Лала на уборку и мытье посуды ? пожалуйста с обиснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11/20 - 2/15 = 5/12 (ч.)- на мытьё посуды. 2) 11/20 + 5/12 = 29/30 (ч.). 3) 29*60:30=58 (мин.)- всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На точечное тело массой 100 г действует в положительном направлении оси Х инерциал??ной системы отсчета единственная сила,модуль которой равен 5 Н....
Русский язык
Обществознание