Характеристики к герою в сказке о спящей царевне и о семи богатырях.

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Характеристики к герою в сказке о спящей царевне и о семи богатырях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ца­рица — красавица с отвратительным характером и бо­лезненным самолюбием. Она считает себя лучше всех на свете и хочет, чтобы все ей поклонялись. Отмечая красоту царицы, поэт считает, что она «горда, ломлива, своенравна и ревнива». Свое право быть первой краса­вицей в свете царица готова отстаивать любой ценой, даже ценой жизни другого человека.Когда волшебное зеркальце говорит, что «царевна всех милее, всех румяней и белее», мачеха, «черной зависти полна», повелевает отдать царевну «на ссъеде­ние волкам». Ее не волнует, что падчерица ни в чем не виновата перед ней, что ее ждет мучительная смерть. Эгоизм царицы настолько силен, что никакие жертвы не кажутся ей излишними. Ее жестокость безгранич­на. «Царица злая» одерживает наконец победу — ца­ревна умирает. Но автор утверждает, что добро, в конце концов, всегда побеждает зло. Любовь царевича Елисея возвращает ца­ревну к жизни. Ее верность, порядочность и скромность вознаграждаются. Все заканчивается свадьбой и роскош­ным пиром. А злая мачеха, увидев, что все ее козни ни к чему не привели, умирает от зависти и злобы.
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