Доклад о защитниках россии 5 класс

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Заключение. Герои и защитники России Герои и защитники Отечества не умирают. Они навсегда остаются в памяти благодарных потомков. Даже небольшой временной пласт, и далеко не всеобъемлющий, истории России, рассмотренный на страницах книги, свидетельствует о том, что в периоды смертельной опасности, угрожавшей нашей Родине, из народных глубин выходили люди, способные жертвовать своей жизнью во имя существования Отечества. Под их водительством народ мужественно встречал врага на рубежах своей страны, участвовал с оружием в руках в обороне городов, в военных походах и сражениях. Но и сам народ не был простым исполнителем воли руководителей. В борьбе за самостоятельность и независимость Отечества он не раз проявлял исключительную инициативность и мужество. Так было во времена непрекращавшейся угрозы со стороны кочевых народов, в периоды нашествия и свержения ига монголо-татар. В начале XVII в., в тяжелых условиях войны, хозяйственной и государственной разрухи, когда польско-литовское войско заняло Смоленск, затем и Москву, а шведы — Новгород, народы России с оружием в руках встали на защиту родной земли. С необычайной стойкостью обороняли свой город псковичи в 1581 г. в течении более чем пяти месяцев. Благодаря их доблести был сорван поход 100-тысячной армии Стефана Батория в глубь страны. 16-месячная успешная героическая оборона Троице-Сергиева монастыря в 1608—1610 гг. подвигла россиян на борьбу с интервентами. Народы России создали ополчение, освободили Москву и очистили страну от иностранных захватчиков. Русский и другие народы Отечества играли решающую роль и в исторических судьбах населения стран Западной Европы. Они не раз спасали европейцев от угрозы порабощения и уничтожения, становились живым щитом на пути волн азиатских кочевников, монголо-татарских орд. В ожесточенных сражениях на Руси погибла лучшая часть монголо- татарского войска, которое утратила свою наступательную мощь. Русь спасла Западную Европу от ужасов чужеземного нашествия, обеспечила ей более благоприятные условия исторического развития. Рядовые россияне по праву разделяют ратную славу Отечества с лучшими ее представителями. В ходе многовековой борьбы с внешней опасностью из их среды выдвинулось немало замечательных руководителей и полководцев, которые отражали и воплощали в своей деятельности жизненно важные чаяния патриотов Родины. Своими благородными помыслами и свершениями такие люди подавали современникам и потомком вдохновляющий пример беззаветного служения Отчизне, готовность защищать ее честь и национальное достоинство. Такими полководцами были Святослав, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и многочисленная плеяда других известных и безызвестных россиян, отдавших свою жизнь в борьбе за родную землю. Их подвиги продолжили и последующие поколения, которые дали своих героев — Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова и многих других, в том числе и прославленного полководца Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — Георгия Жукова. И пока жива память о славных ратоборцах Отечества не покорить тот народ, из недр которого вышли могучие натуры, готовые жертвовать собою во имя спасения нации и Родины.