А плюс б умножить на икс равно C, где 13 плюс а равно 30, А минус 9 равно б это 1000 раздел??ть на б равно ц

Математика

А плюс б умножить на икс равно C, где 13 плюс а равно 30, А минус 9 равно б это 1000 раздел??ть на б равно ц

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