А плюс б умножить на икс равно C, где 13 плюс а равно 30, А минус 9 равно б это 1000 раздел??ть на б равно ц
Математика
А плюс б умножить на икс равно C, где 13 плюс а равно 30, А минус 9 равно б это 1000 раздел??ть на б равно ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)x=c 13+a=30 a=17 a-9=b b=17-9=8 c=1000/b=1000/8=125 (17+8)x=125 x=125/25=5 ответ: x=5 c=125 b=8 a=17
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