1. Движутся или покоятся относительно друг друга пассажиры метро находящиеся на д??ух эскалаторах а)движутся в одном направлении б) движутся в разных направлениях ?

Физика
1. Движутся или покоятся относительно друг друга пассажиры метро находящиеся на д??ух эскалаторах а)движутся в одном направлении б) движутся в разных направлениях ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) если с одинаковой скоростью, естественно, относительно др. друга покоятся. б) относительно др. др. движутся
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