1. Движутся или покоятся относительно друг друга пассажиры метро находящиеся на д??ух эскалаторах а)движутся в одном направлении б) движутся в разных направлениях ?

Физика

1. Движутся или покоятся относительно друг друга пассажиры метро находящиеся на д??ух эскалаторах а)движутся в одном направлении б) движутся в разных направлениях ?

Автор: Гость