Порівняйте внутрішню і зовнішню політику князів олега та святослава
История
Порівняйте внутрішню і зовнішню політику князів олега та святослава
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Гость:
Простите, но знаю только про Святослава Внутренняя политика Святослава: завершение процесса объединения восточнославянских племен после подчинения вятичей. Внешняя политика: 1. Активная политика Киевской Руси 2. Стремление расширить территорию Руси и обеспечить безопасность восточных торговых путей для русских купцов 3. Расширение и укрепление Киевской руси. Все, что я знаю
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