Як ставилися до ідеї об'єднання церков єзуїти ?
История
Як ставилися до ідеї об'єднання церков єзуїти ?
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Иезуиты — члены католического монашеского ордена (самоназвание Общество Иисуса). Основано в 1534 г. в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой.
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