Начните составление таблицы "Короли Франции.Объединение страны и централизация власти". Таблица: [Имя правителя] | [Время правления] | [Действия по обьдинению страны и} ..........................................................
История
Начните составление таблицы "Короли Франции.Объединение страны и централизация власти". Таблица: [Имя правителя] | [Время правления] | [Действия по обьдинению страны и} .......................................................................................[централизации] ДАЮ 40 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больших успехов в борьбе за объединение Франции достиг король Филипп II Август(1180-1223). Филип II отобрал у английского короля Нормандию, а затем отвоевал и другие области на севере Франции. После смерти этого короля при Людовике IX Святом(1226-1270) было присоединено к Франции графство Тулузское. Далее, при Филиппе IV Красивом(1285-1314) присоединены графство Шампань и Наварра
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