Начните составление таблицы "Короли Франции.Объединение страны и централизация власти". Таблица: [Имя правителя] | [Время правления] | [Действия по обьдинению страны и} ..........................................................

Гость: Гость:

Больших успехов в борьбе за объединение Франции достиг король Филипп II Август(1180-1223). Филип II отобрал у английского короля Нормандию, а затем отвоевал и другие области на севере Франции. После смерти этого короля при Людовике IX Святом(1226-1270) было присоединено к Франции графство Тулузское. Далее, при Филиппе IV Красивом(1285-1314) присоединены графство Шампань и Наварра