Порівняти Сша і Канаду

Гость: Гость:

1)полное название Соединеные штаты америки ( Сша) У канады его нет 2)Форма правления,у Сша Федеративная Республика у Канады конституционая Монархия 3) Столица Сша ( Вашингтон) столица Канады (Оттава) 4) плошадь тысяч км. кв. Сша 9 372 610 ( 4 Место в мире ) Канада почти 10 000 000 (2 место в мире) население у Сша 310 млн . У канады 34 млн.