Порівняти Сша і Канаду
География
Порівняти Сша і Канаду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)полное название Соединеные штаты америки ( Сша) У канады его нет 2)Форма правления,у Сша Федеративная Республика у Канады конституционая Монархия 3) Столица Сша ( Вашингтон) столица Канады (Оттава) 4) плошадь тысяч км. кв. Сша 9 372 610 ( 4 Место в мире ) Канада почти 10 000 000 (2 место в мире) население у Сша 310 млн . У канады 34 млн.
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