после того как Юра взял из коробки 8 зеленых и 12 желтых деталей конструктора в коробке осталось еще 25 деталей Сколько деталей было в коробке сначала?
Математика
после того как Юра взял из коробки 8 зеленых и 12 желтых деталей конструктора в коробке осталось еще 25 деталей Сколько деталей было в коробке сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок пять,первоклассник что ты тут делаешь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а...
Математика
3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 2...