после того как Юра взял из коробки 8 зеленых и 12 желтых деталей конструктора в коробке осталось еще 25 деталей Сколько деталей было в коробке сначала?

Математика

после того как Юра взял из коробки 8 зеленых и 12 желтых деталей конструктора в коробке осталось еще 25 деталей Сколько деталей было в коробке сначала?

Автор: Гость