После того, как из бака выкачали 10 л воды, затем 1/2 оставшейся воды и ещё 10 л, бочка оказалось заполненной на 1/3. Сколько литров воды было в бочке? A) 120л B) 80л C) 90л D) 150л

Математика

После того, как из бака выкачали 10 л воды, затем 1/2 оставшейся воды и ещё 10 л, бочка оказалось заполненной на 1/3. Сколько литров воды было в бочке? A) 120л B) 80л C) 90л D) 150л

Автор: Гость