После того, как из бака выкачали 10 л воды, затем 1/2 оставшейся воды и ещё 10 л, бочка оказалось заполненной на 1/3. Сколько литров воды было в бочке? A) 120л B) 80л C) 90л D) 150л
Математика
После того, как из бака выкачали 10 л воды, затем 1/2 оставшейся воды и ещё 10 л, бочка оказалось заполненной на 1/3. Сколько литров воды было в бочке? A) 120л B) 80л C) 90л D) 150л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бочке было 90 литров воды
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