После того как туристы прошли 1 км. и половину оставшегося пути, им еще осталось пр??йти треть всего пути и 1 км. чему равен путь?

Математика

После того как туристы прошли 1 км. и половину оставшегося пути, им еще осталось пр??йти треть всего пути и 1 км. чему равен путь?

Автор: Гость