После того как туристы прошли 1 км. и половину оставшегося пути, им еще осталось пр??йти треть всего пути и 1 км. чему равен путь?
Математика
После того как туристы прошли 1 км. и половину оставшегося пути, им еще осталось пр??йти треть всего пути и 1 км. чему равен путь?
Ответ(ы):
Гость:
х-весь путь1+Х/2+Х/3+1=хх-х/2-х/3=2(6х-3х-2х)/6=2х=12 (км) - весь путьОтвет : 12кмСпасибо)
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