После включения Крыма в состав России общая площадь России составила 17 126 тысяч квадратных километров решить задачу
Математика
После включения Крыма в состав России общая площадь России составила 17 126 тысяч квадратных километров решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 аршин = 71,12 см 1 кв. аршин ≈ 5058 см² ≈ 0,5 м² = 5*10⁻⁷ км² 17 126 000 км² = 1,7126*10⁷ км² = (1,7126 : 5) * 10¹⁴ ≈ 3,4*10¹³ (кв.аршин) 1 га = 100*100 м² = 10 000 м² = 10⁻² км² 17 126 000 : 10⁻² = 1,7126 * 10⁹ га Ответ: ≈ 3,4*10¹³ кв.аршин; 1,7126 * 10⁹ га
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