Задача НАЧЕРТИЕ ДВЕ ОКРУЖНОСТИ С ОБЩИМ ЦЕНТРОМ О И РАДИУСАМИ 15ММ И 25ММ ПОЖАЛУЮСТА РЕШИТЕ!!!♡
Математика
Задача НАЧЕРТИЕ ДВЕ ОКРУЖНОСТИ С ОБЩИМ ЦЕНТРОМ О И РАДИУСАМИ 15ММ И 25ММ ПОЖАЛУЮСТА РЕШИТЕ!!!♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна окружность будет находится внутри другой, обе окружности будут иметь один и тот же центр-т.О. Одна окружность имеет радиус 1,5см (3 клеточки), вторая- 2,5 см (5 клеточек).
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