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There is (немного)milk in the jug
Английский язык
There is (немного)milk in the jug
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Гость:
Немного,мало,чуть-чуть -few.
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