Пословится отрожающяя мудрость

Окружающий мир
Пословится отрожающяя мудрость
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Автор: Гость
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Гость:
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.Раз солгал, а на век лгуном стал.Окончил дело — гуляй смело.Была бы охота — будет ладиться работа.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.Встречают по одежке, а провожают по уму.Готовь сани летом, а телегу зимой.Играй, играй, да дело знай.На бога надейся, а сам не плошай.Тише едешь - дальшесеми нянек дитя без глазу.Уговор дороже денег.Чтенье - лучшее ученье.Яблоко от яблони недалеко падает.

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