От каких величин зависит значение выталкивающей силы, действующую на предмет в воде?
Физика
От каких величин зависит значение выталкивающей силы, действующую на предмет в воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архимедова сила зависит от обьема тела и плотности жидкости в которой оно ноходится.
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