Из 22 м шелка сшили 5 платьев и халаты.На каждое платье пошло 2 м шелка.сколько метро?? шелка пошло на все халаты?

Математика

Из 22 м шелка сшили 5 платьев и халаты.На каждое платье пошло 2 м шелка.сколько метро?? шелка пошло на все халаты?

Автор: Гость