Из 22 м шелка сшили 5 платьев и халаты.На каждое платье пошло 2 м шелка.сколько метро?? шелка пошло на все халаты?
Математика
Из 22 м шелка сшили 5 платьев и халаты.На каждое платье пошло 2 м шелка.сколько метро?? шелка пошло на все халаты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22-(5*2)=12 Ответ:12 метров
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