2567см+13м 48дм 9см. 4876кг+9т 5ц 87кг. их нужно решить двумя способами
Математика
2567см+13м 48дм 9см. 4876кг+9т 5ц 87кг. их нужно решить двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2м+13м)+(56дм+48см)+7см+9см,2567+13489см, и второй пример так же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две автомашины, выехав из одного городка, направились: одна — на север, другая — н?? запад. Скорости их соответственно равны 20 км/ч и 21 км/ч. Как...
Химия
80 грамм технического цинка, содержащего 20% примесей прореагировало с серной кислотой. Найдите объем выделившего газа (при н.у)
Русский язык