2567см+13м 48дм 9см. 4876кг+9т 5ц 87кг. их нужно решить двумя способами

Математика
2567см+13м 48дм 9см. 4876кг+9т 5ц 87кг. их нужно решить двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2м+13м)+(56дм+48см)+7см+9см,2567+13489см, и второй пример так же
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