Две автомашины, выехав из одного городка, направились: одна — на север, другая — н?? запад. Скорости их соответственно равны 20 км/ч и 21 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?

Математика

Две автомашины, выехав из одного городка, направились: одна — на север, другая — н?? запад. Скорости их соответственно равны 20 км/ч и 21 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?

Автор: Гость