Две автомашины, выехав из одного городка, направились: одна — на север, другая — н?? запад. Скорости их соответственно равны 20 км/ч и 21 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?
Математика
Две автомашины, выехав из одного городка, направились: одна — на север, другая — н?? запад. Скорости их соответственно равны 20 км/ч и 21 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = расстояние 20 * 4 = 80 (км) - S I машины через 4 часа 21 * 4 = 84 (км) - S II машины через 4 часа 80 + 84 = 164 (км) - S между I и II машины через 4 часа езды Ответ : 164 километра S между I и II машины через 4 часа езды
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