Пословицы и поговорки о нравственной жизни человека
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Пословицы и поговорки о нравственной жизни человека
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Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы. Тацит *** Нравы портятся легче, чем исправляются. Вовенарг *** Нравственность — это разум сердца. Гейне Г. *** Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. Пушкин А. С. *** Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть. Мольер *** Совершенство нравов в том, чтобы проводить каждый день так, как если б он должен был быть последним: без тревоги, без трусости, без притворства. Марк Аврелий *** Есть средство воспрепятствовать преступлениям — это наказания; есть средства изменять нравы — это благие примеры. Монтескье *** Основа нравов людей заключается отнюдь не в их умозрительных принципах, а в их вкусах и чувствах. Гельвеций К. *** Если кто меня оскорбил — это его дело, такова его наклонность, таков его нрав; у меня свой нрав, такой, какой мне дан от природы, и я останусь в своих поступках верен своей природе. Марк Аврелий *** Вся нравственность человека заключается в его намерениях. Руссо Ж. *** Нравственность народов зависит от уважения к женщине. Гумбольдт В. *** Серебро дешевле золота, золото — нравственных достоинств. Гораций *** Природа дала человеку в руки оружие — интеллектуальную моральную силу, но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом и самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах. Аристотель *** Я, Вениамин Франклин, добился богатства, почета и славы только потому, что старался быть нравственным и доброжелательным и по мере своих сил старался следовать принципам, которые выработал в ранней молодости и следовал им всю жизнь. Франклин Б. *** Манеры выказывают нравы, подобно тому как платье обнаруживает талию. Бэкон Ф. *** Нравственный человек много делает ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь. Аристотель 2 Искусства смягчают нравы. Овидий *** Есть люди, которые относятся к нравственности, как некоторые архитекторы к домам: на первый план ставится удобство. Вовенарг *** Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести, — ничего, чем человек есть человек. Белинский В. Г. *** Из всех вообще безнравственных отношений — отношение к детям, как к рабам, есть самое безнравственное. Гегель Г. Ф. *** Нравственность — это цветение истин. Гюго В. *** Там, где не велик нравственный облик, нет великого человека. Роллан Р. *** Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное. Белинский В. Г. *** Нравственность должна лежать в характере. Кант И. *** Под именем нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и всю внутреннюю основу побуждений. Коменский Я. *** Нравственное уродство — равнодушие к плохим поступкам и словам. Теофраст *** Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста — это не делать никому зла. Руссо Ж. Ж *** Нравственность есть отношение силы разума к силе чувства. Чем сильнее чувство и чем ближе к нему разум, тем больше человек в его человеческом деле. Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий движение чувств. Пришвин М. М. *** Абсолютно безнравственного нет ничего на свете. Энгельс Ф. *** Люди высшей нравственности не считают себя нравственными, поэтому они имеют высшую нравственность.
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